'C'è posta per voi', lettere a medici e malati di Covid per farli sentire meno soli (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Ai tempi della pandemia prende carta e penna e scrive ai pazienti e ai sanitari dell'ospedale San Jacopo di Pistoia per dire "non siete soli". E' l'iniziativa di Osanna Agostini, che ha consegnato in questi giorni un pacco di lettere da lei stessa scritte. Redatte in bella calligrafia su carta fiorentina le lettere sono state inviate alla dottoressa Giuditta Niccolai della direzione sanitaria del presidio e ai dottori Monica Chiti e Paolo Cellini, i quali hanno fatto sapere alla signora Osanna che saranno recapitate ai pazienti attraverso i coordinatori infermieristici. La signora Osanna, pistoiese, da sempre scrive alle persone colpite dalle disgrazie: lo ha fatto, ad esempio, per i familiari dei morti nell'attentato di Nassirya e per i congiunti delle vittime della valanga di Rigopiano.

