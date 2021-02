Notiziedi_it : CDP investe nella Cervellotik Education, la PMI innovativa che aiuta le scuole italiane - Today_it : CDP investe nella Cervellotik Education, la PMI innovativa che aiuta le scuole italiane - PRNews_it : GreenRetail News | GreenRetail News - Contro il climate change Cdp investe 70 milioni di euro - valentina_magri : RT @the_qube: Anche @EdiBeez parla di noi!???? Leggi qui ?? - startzai : RT @the_qube: Anche @EdiBeez parla di noi!???? Leggi qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CDP investe

Il Fondo Nazionale Innovazione finanzia l'azienda digitale lucana che supporta docenti e studenti italiani nelle attività extra - curricolari... Amministratore Delegato e Direttore Generale diVenture Capital Sgr - Fondo Nazionale ... Aworld: startup innovativa con uffici a Torino e a New York,nella sostenibilità enel futuro del ...Nell’ambito del programma “Seed per il Sud”, CDP Venture Capital Sgr – Fondo Italia Venture II ha co-investito in quattro startup del portafoglio di The Qube tra cui Connexa ...Cdp punta 800mila euro su 3 startup pugliesi: Connexa Insurtech, Memento, Bionit Labs e 1 startup della Basilicata: Cervellotik. Il poker di startup è sostenuto da The Qube, acceleratore pugliese nato ...