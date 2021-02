Caterina Balivo e la confessione intima sul marito | “Castità e recupero arretrati”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tornata in televisione grazie al programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato,si lascia andare ad alcune confessioni. L’inarrestabile ascesa nell’Olimpo della televisione italiana diè stata fermata solamente dall’arrivo della pandemia. L’ex reginetta di bellezza in questi ultimi anni ha firmato un successo dopo l’altro. Prima si è segnalata come autrice e conduttrice di successo grazie alla creazione e alla conduzione dello show pomeridiano Detto Fatto e successivamente si è consacrata ideando un format di successo su Rai Uno: Vieni da me. Il successo di pubblico ottenuto dai suoi programmi le ha regalato la fama, ma soprattutto l’approvazione dei vertici Rai e l’attenzione di tutte le altre emittenti televisive. Se un domanidecidesse ...

infoitcultura : Caterina Balivo: “Aveva ragione lui” | L’omaggio straziante al collega morto - infoitcultura : Caterina Balivo a cuore aperto: 'Un marito impegnato e impegnativo, ecco perché ho lasciato la tv' - infoitcultura : Caterina Balivo, 'così recupero gli arretrati'. Castità e confessione da censura: ciò che non aveva mai detto - infoitcultura : Caterina Balivo, Covid e pausa dalla tv: “Mio marito rischiava troppo” - infoitcultura : Caterina Balivo tra marito e figli: “La tv non era più conciliabile con la famiglia” -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

boccia la nuova versione di Detto Fatto , la trasmissione in onda su Rai 2 condotta da Bianca Guaccero . 'È molto cambiato, non l'ho più guardato', ha confessato la conduttrice in un'..." E' stata una cosa così, uno scherzo ", aveva ironizzato ai microfoni di. Un amore grande che è riuscito a superare anche i momenti difficili unendo ancora di più la coppia.Insomma, sono trascorsi ormai 8 mesi da quando si è allontanata dalla televisione, e adesso Caterina Balivo è pronta a qualche nuova avventura Una decisione sicuramente sofferta, visto l’impegno che a ...Caterina Balivo, oggi tra la giuria de 'Il cantante mascherato', non si è risparmiata su Bianca Guaccero: "Non lo guardo più" ...