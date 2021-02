Catania: morta la donna accoltellata dalla vicina di casa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dramma a Catania, si consuma un grave omicidio: morta la donna accoltellata dalla vicina di casa, cosa è accaduto. Un grave dramma si è consumato nelle scorse ore all’ospedale Garibaldi di Catania. Qui infatti era stata ricoverata in gravi condizioni una donna di 42 anni. Da quanto si apprende, la donna era rimasta ferita da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dramma a, si consuma un grave omicidio:ladi, cosa è accaduto. Un grave dramma si è consumato nelle scorse ore all’ospedale Garibaldi di. Qui infatti era stata ricoverata in gravi condizioni unadi 42 anni. Da quanto si apprende, laera rimasta ferita da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

photonmessage : @diabolicus23 Praticamente in Lazio ogni sarebbe morta tanta gente quanta a Catania o di più? ?? - kategullo75 : RT @sabrina__sf: Catania: Una persona è morta in ospedale perchè ferita con una coltellata all'addome... Causa decesso #coronavirus - Mario48440912 : RT @sabrina__sf: Catania: Una persona è morta in ospedale perchè ferita con una coltellata all'addome... Causa decesso #coronavirus - Wolf09722148 : RT @sabrina__sf: Catania: Una persona è morta in ospedale perchè ferita con una coltellata all'addome... Causa decesso #coronavirus - MeridioNews : Accoltella la vicina rumorosa. Morta una donna Arrestata 46enne. Il legale: «Era presa di mira» -