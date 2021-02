Catania, lite tra vicini di casa per rumori: una 42enne muore accoltellata (Di giovedì 4 febbraio 2021) commenta ansa Una 42enne è morta in ospedale a Catania per le coltellate subite durante una lite tra vicini di casa per rumori: la donna che ha sferrato il fendente mortale, una 47enne romena, è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) commenta ansa Unaè morta in ospedale aper le coltellate subite durante unatradiper: la donna che ha sferrato il fendente mortale, una 47enne romena, è stata ...

