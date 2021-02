Catania, lite tra condomini sfocia nel sangue (Di giovedì 4 febbraio 2021) È successo intorno alle 23 di ieri sera, in un condominio di Via Mario Rapisardi. Un uomo si trovava dentro il suo appartamento con la sorella ed alcuni amici, che si erano recati a casa sua per trascorrere la serata. Ad un certo punto, sentono delle grida e dei pugni provenire dall’appartamento accanto, dove vive una donna di origini rumene e con la quale vi erano stati precedenti battibecchi. A quel punto l’uomo e la donna, preoccupati dalle grida, si recano alla porta dell’appartamento per verificare che fosse tutto a posto. La proprietaria apre e accoltella la donna all’addome. Allertati dalle grida strazianti, gli altri condomini chiamano subito i soccorsi. La polizia appena arrivata, ha trovato la donna riversa a terra in stato di semi-coscienza. Fortunatamente i militari sono riusciti a mantenerla vigile fino all’arrivo dei ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) È successo intorno alle 23 di ieri sera, in uno di Via Mario Rapisardi. Un uomo si trovava dentro il suo appartamento con la sorella ed alcuni amici, che si erano recati a casa sua per trascorrere la serata. Ad un certo punto, sentono delle grida e dei pugni provenire dall’appartamento accanto, dove vive una donna di origini rumene e con la quale vi erano stati precedenti battibecchi. A quel punto l’uomo e la donna, preoccupati dalle grida, si recano alla porta dell’appartamento per verificare che fosse tutto a posto. La proprietaria apre e accoltella la donna all’addome. Allertati dalle grida strazianti, gli altrichiamano subito i soccorsi. La polizia appena arrivata, ha trovato la donna riversa a terra in stato di semi-coscienza. Fortunatamente i militari sono riusciti a mantenerla vigile fino all’arrivo dei ...

Piergiulio58 : Catania donna muore accoltellata al culmine di una lite tra vicini per rumori molesti. - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Catania, lite fra vicini per rumori, donna muore accoltellata - raspa90 : RT @repubblica: Catania, lite fra vicini per rumori, donna muore accoltellata - QuotidianPost : Catania, lite tra condomini sfocia nel sangue - repubblica : Catania, lite fra vicini per rumori, donna muore accoltellata -