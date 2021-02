Cashback: come avere il rimborso con gli acquisti online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Cashback di Stato è un incentivo introdotto dal governo per spingere i consumatori a tornare ad acquistare presso i negozi fisici e a farlo tramite metodo di pagamento tracciabile, quindi con bancomat o carta di credito. Il consumatore avrà diritto a un rimborso del 10% sulle spese sostenute a semestre, ma dovrà essere raggiunto un numero massimo di transazioni (50) in sei mesi. Inoltre il rimborso massimo sarà di 15 euro a transazione (quindi se paghi un bollo auto del costo di 250 euro, sempre 15 euro otterrai) e di 150 euro a semestre. Insomma, queste informazioni lasciano pensare che sia un modo per spingere chi ha i soldi a effettuare più acquisti. Non uno strumento per combattere l’evasione fiscale, né per aiutare i negozi o i consumatori, specie quelli più poveri. Forse anche per questi motivi molti si sono ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildi Stato è un incentivo introdotto dal governo per spingere i consumatori a tornare ad acquistare presso i negozi fisici e a farlo tramite metodo di pagamento tracciabile, quindi con bancomat o carta di credito. Il consumatore avrà diritto a undel 10% sulle spese sostenute a semestre, ma dovrà essere raggiunto un numero massimo di transazioni (50) in sei mesi. Inoltre ilmassimo sarà di 15 euro a transazione (quindi se paghi un bollo auto del costo di 250 euro, sempre 15 euro otterrai) e di 150 euro a semestre. Insomma, queste informazioni lasciano pensare che sia un modo per spingere chi ha i soldi a effettuare più. Non uno strumento per combattere l’evasione fiscale, né per aiutare i negozi o i consumatori, specie quelli più poveri. Forse anche per questi motivi molti si sono ...

