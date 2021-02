Carlotta e Nello parlano della raccomandazione di Alessia Marcuzzi e della presunta bestemmia (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri sera a Casa Chi, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno parlato di molti argomenti che, in queste ore, stanno impazzando sul web. Primo tra tutti è stata intavolata la questione inerente la presunta raccomandazione di Alessia Marcuzzi. In secondo luogo, poi, i due ragazzi hanno fatto un po’ di chiarezza sulla possibile bestemmia pronunciata da Nello durante la proposta di matrimonio al GF Vip. Nel dibattito gli ospiti hanno toccato molti altri argomenti. Vediamo tutto nel dettaglio. Carlotta e Nello sulla bestemmia Nel corso della puntata di Casa Chi, online a partire dal 2 febbraio, Carlotta e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri sera a Casa Chi,Dell’Isola eSorrentino hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno parlato di molti argomenti che, in queste ore, stanno impazzando sul web. Primo tra tutti è stata intavolata la questione inerente ladi. In secondo luogo, poi, i due ragazzi hanno fatto un po’ di chiarezza sulla possibilepronunciata dadurante la proposta di matrimonio al GF Vip. Nel dibattito gli ospiti hanno toccato molti altri argomenti. Vediamo tutto nel dettaglio.sullaNel corsopuntata di Casa Chi, online a partire dal 2 febbraio,e ...

lapinella : Carlotta ha detto siiiiiii!!!! Evviva E poco dopo: “ Alfo’ ma a vedi che faccia disperata c’ha Nello”?????? #gfvip - AngelaCiaccia8 : @lapinella Tifi tanto x carlotta e nello....... evidentemente Sofia nn ha proprio tanto torto ??????? - sparisciporcod : RT @paaynes: Ogni tanto mi viene in mente la proposta di Nello a Carlotta con: - sborrone - bava dell’Elfo - bestemmia Surreale. - paaynes : Ogni tanto mi viene in mente la proposta di Nello a Carlotta con: - sborrone - bava dell’Elfo - bestemmia Surreale. - ScrittoSulCorpo : Scusate ma Carlotta ha baciato Nello appena entrata in studio e Dayane non può andare da qualcuno che conosce? Auto… -