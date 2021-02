Carletto Mazzone sbarca su Twitter a 83 anni. Foto in bianco e nero, “Peppe Guardiola”, la famiglia: scatti di un calcio verace che non c’è più (Di giovedì 4 febbraio 2021) La prima Foto è in bianco e nero. Ritrae un ragazzo intento a guardare un punto indefinito dritto davanti a sé. Il suo petto è avvolto nella maglia a strisce verticali dell’Ascoli, la sua faccia è oltremodo seria, di quelle che da un momento all’altro potrebbero anche sciogliersi in una risata contagiosa. Gli altri due scatti catturano lo stesso uomo. Ma mostrano anche i segni che il tempo ha lasciato sul suo volto. I capelli sono ancora più radi, la pelle più rilassata. Solo l’espressione è rimasta la stessa. Ed è sempre in grado di stampare un sorriso sulla faccia di chi la guarda. Perché a quasi 84 anni Carlo Mazzone ha deciso di sbarcare su Twitter. A modo suo. Qualche Foto con i nipoti, con tanto di didascalia “Il bello di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) La primaè in. Ritrae un ragazzo intento a guardare un punto indefinito dritto davanti a sé. Il suo petto è avvolto nella maglia a strisce verticali dell’Ascoli, la sua faccia è oltremodo seria, di quelle che da un momento all’altro potrebbero anche sciogliersi in una risata contagiosa. Gli altri duecatturano lo stesso uomo. Ma mostrano anche i segni che il tempo ha lasciato sul suo volto. I capelli sono ancora più radi, la pelle più rilassata. Solo l’espressione è rimasta la stessa. Ed è sempre in grado di stampare un sorriso sulla faccia di chi la guarda. Perché a quasi 84Carloha deciso dire su. A modo suo. Qualchecon i nipoti, con tanto di didascalia “Il bello di essere ...

SkySport : Carlo Mazzone è sempre più social: 'Sor Carletto' su Twitter a 84 anni - NYbrooklyn_nets : Carletto Mazzone sbarca su Twitter a 83 anni. Foto in bianco e nero, “Peppe Guardiola”, la famiglia: scatti di un c… - sandrocasagr : RT @fattoquotidiano: Carletto Mazzone sbarca su Twitter a 83 anni. Foto in bianco e nero, “Peppe Guardiola”, la famiglia: scatti di un calc… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Carletto Mazzone sbarca su Twitter a 83 anni. Foto in bianco e nero, “Peppe Guardiola”, la famiglia: scatti di un calc… - fattoquotidiano : Carletto Mazzone sbarca su Twitter a 83 anni. Foto in bianco e nero, “Peppe Guardiola”, la famiglia: scatti di un c… -