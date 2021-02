Cannella | proprietà | calorie | benefici e ricette

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Caratteristiche Laè una spezia ampiamente utilizzata in cucina e in ambito erboristico. Si tratta della corteccia di Cinnamonum verum, nota comedi Celyon, e di Cinammonum aromaticum odella Cina, alberi entrambi appartenenti alla famiglia delle Lauraceae. La pianta da cui si ottiene ladi Celyon è originaria di India occidentale e Sri Lanka ed è coltivata in diverse zone tropicali: è un albero alto fino a 15 metri, molto ramificato, con foglie opposte e ovali e corteccia spessa. L’albero da cui si ottiene ladella Cina è invece decisamente più imponente e la spezia differisce rispetto alladi Celyon sia esteticamente sia qualitativamente. Ladi Celyon è infatti costituita da cilindri privi di sughero, ...