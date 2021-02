Cancro al seno | nuovo studio acido retinoico | quali sono gli effetti?

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi ricorre la ventesima giornata mondiale contro ilcome riporta l’AIRC (Fondazione per la ricerca sul). La scienza ha fatto passi da gigante ma ancora molto resta da fare in particolare contro il tumore al. L’ultimocondotto dal team del dottore Enrico Garattini presso l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano ha scoperto come l’ovvero una variante della vitamina A potrebbe rappresentare una cura terapeutica efficace per curare alcuni tipi di tumore altripli negativi.I tumori altripli negativi rappresentano il 20% di tutti i tumori ale ...