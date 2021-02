Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto: ecco la foto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più e si mostrano su Instagram Li sapevamo lui impegnato nella preparazione per il film di Sandokan dove vestirà i panni del protagonista e lei presa dalle giornate di campionato e dai commenti a bordo campo su Dazn. E invece Can Yaman e Diletta Leotta hanno trovato del tempo per vedersi e stare insieme e per decidere di uscire allo scoperto. E’ di qualche ora fa la foto postata da Can Yaman che ritrae lui in compagnia di Diletta Leotta con cuffie rosse e vicinissimi e sorridenti mentre presumibilmente lui si allena ad usare la pistola. Lei è avvinghiata all’attore turco che, nel frattempo, guarda in camera con occhiali da sole e pistola in ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)e Cannon si nascondono più e si mostrano su Instagram Li sapevamo lui impegnato nella preparazione per il film di Sandokan dove vestirà i panni del protagonista e lei presa dalle giornate di campionato e dai commenti a bordo campo su Dazn. E invece Canhanno trovato del tempo per vedersi e stare insieme e per decidere di uscire. E’ di qualche ora fa lapostata da Canche ritrae lui in compagnia dicon cuffie rosse e vicinissimi e sorridenti mentre presumibilmente lui si allena ad usare la pistola. Lei è avvinghiata all’attore turco che, nel frattempo, guarda in camera con occhiali da sole e pistola in ...

RollingStoneita : Il successo soap, il gossip (vero o presunto) featuring #dilettaleotta , l’ipotesi #Sanremo . Tutto quello che c’è… - morganafata1 : RT @_dani_ta_6: Can Yaman sta lavorando. Non ha tempo per cazzeggiare qui. Voi non lavorate??? Basta con queste cazzate. Se pensate che lu… - im_imma_ : La mia cliente che mi elenca mezz’ora di lodi fisiche su Can Yaman... Io:?? - ScrobElena : @1Sanaat ???BELLO VEDERTI COME TI PREPARI PER IL RUOLO DI SANDOKAN ???CAN YAMAN ??? - sdcsroberts : can yaman che ufficializza la relazione con la leotta, aspetto solo i tweet delle boomer fan con frasi del tipo “or… -