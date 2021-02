Can Yaman e Diletta Leotta “coppia pericolosa”: l’annuncio in italiano dell’attore turco su Instagram (Di giovedì 4 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai una coppia a tutti gli effetti. A darne conferma è stato lo stesso attore turco, che ha pubblicato la prima foto di coppia sul suo profilo Instagram. Non molto tempo fa, lo stesso Can Yaman non aveva preso bene le voci che circolavano sul conto della presunta coppia: “Sono fatti miei. Punto”. In tanti li avevano accusati di aver messo in piedi questa relazione esclusivamente per motivazioni di natura economica. Il giornalista Alberto Dandolo, senza troppi giri di parole, aveva definito la coppia legata da “legami d’affari”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cansono ormai unaa tutti gli effetti. A darne conferma è stato lo stesso attore, che ha pubblicato la prima foto disul suo profilo. Non molto tempo fa, lo stesso Cannon aveva preso bene le voci che circolavano sul conto della presunta: “Sono fatti miei. Punto”. In tanti li avevano accusati di aver messo in piedi questa relazione esclusivamente per motivazioni di natura economica. Il giornalista Alberto Dandolo, senza troppi giri di parole, aveva definito lalegata da “legami d’affari”. Visualizza questo post suUn post condiviso da Can...

