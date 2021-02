Can Yaman e Diletta Leotta allo scoperto. Ecco il post dell’attore (Di giovedì 4 febbraio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti allo scoperto? Dall'ultimo post pubblicato sui social sembra proprio che lui, attore tra i più amati del momento, voglia confermare le indiscrezioni che parlano di una storia d'amore con la conduttrice di Dazn. Nelle scorse settimane erano finiti sulle prime pagine per alcuni incontri romantici a Roma dove lui ha girato lo spot di una famosa pasta. Tra segnali social e voci, c'era anche chi aveva scritto che la loro coppia fosse una trovata pubblicitaria. Intanto è arrivato il post con una foto insieme e una battuta: "Coppia pericolosa". La giornalista e il noto modello hanno trascorso qualche ora davanti al bersaglio. Ma sembra proprio che abbiano fatto centro l'uno nel cuore dell'altra.embedcontent src="instagram" ... Leggi su golssip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cansono usciti? Dall'ultimopubblicato sui social sembra proprio che lui, attore tra i più amati del momento, voglia confermare le indiscrezioni che parlano di una storia d'amore con la conduttrice di Dazn. Nelle scorse settimane erano finiti sulle prime pagine per alcuni incontri romantici a Roma dove lui ha girato lo spot di una famosa pasta. Tra segnali social e voci, c'era anche chi aveva scritto che la loro coppia fosse una trovata pubblicitaria. Intanto è arrivato ilcon una foto insieme e una battuta: "Coppia pericolosa". La giornalista e il noto modello hanno trascorso qualche ora davanti al bersaglio. Ma sembra proprio che abbiano fatto centro l'uno nel cuore dell'altra.embedcontent src="instagram" ...

Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - Corriere : Can Yaman e Diletta Leotta: la prima foto ufficiale sui social - RollingStoneita : Il successo soap, il gossip (vero o presunto) featuring #dilettaleotta , l’ipotesi #Sanremo . Tutto quello che c’è… - hopeshunters : Can yaman che risponde ai suoi fan: - gvnniski : Ma la vera domanda è: chi è Can Yaman? -