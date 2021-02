Campania, De Luca pensa ad nuova ordinanza sulle scuole per fermare il contagio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il presidente Vincenzo De Luca starebbe valutando una nuova ordinanza per fermare il contagio nelle scuole Negli ultimi giorni la curva dei contagi è cresciuta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il presidente Vincenzo Destarebbe valutando unaperilnelleNegli ultimi giorni la curva dei contagi è cresciuta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Scuole a rischio chiusura in Campania: De Luca pensa a una nuova stretta - Agenzia_Ansa : #Frana ad #Amalfi, l'ex sindaco: 'Due anni fa lavori sul costone' Antonio De Luca: 'La Procura ora indaghi per cap… - fattoquotidiano : Otto pagine di una sentenza del Tar Campania, resa nota ieri, dicono no a un indennizzo di oltre 3 milioni di euro… - monk_mari : @FuzzyDadVilla Qui in Campania De Luca, dopo i ricorsi al Tar, ha dato il là ad un'intifada. Con le sue ultime racc… - TecnicaScuola : Chiusura scuole Campania: a breve la prossima ordinanza di De Luca -- -