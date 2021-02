Campagna vaccinale, Speranza avvisa: “Va tenuta fuori da contese politiche” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prosegue in Italia la Campagna vaccinale, nonostante qualche difficoltà. Roberto Speranza lancia un appello e dice: “Resti fuori dalle contese politiche” Emergenza sanitaria Covid-19: a che punto siamo con le somministrazioni dei vaccini? Consultando il portale del Ministero della Salute risulta che, finora, sono state effettuate 2.166.053 somministrazioni. Si va avanti con la Campagna vaccinale, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Prosegue in Italia la, nonostante qualche difficoltà. Robertolancia un appello e dice: “Restidalle” Emergenza sanitaria Covid-19: a che punto siamo con le somministrazioni dei vaccini? Consultando il portale del Ministero della Salute risulta che, finora, sono state effettuate 2.166.053 somministrazioni. Si va avanti con la, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

