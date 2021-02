Camorra, blitz dei carabinieri: arrestato il figlio del boss di Ercolano (Di giovedì 4 febbraio 2021) blitz dei carabinieri a Latina, arrestato il boss 30enne di Ercolano. Esponente del clan Ascione-Papale ad Ercolano, il giovane era il figlio di Raffaele Ascione, detto “‘O Luong”, fondatore del clan. L’uomo è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Latina, dove risiedeva, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Cassazione per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 4 febbraio 2021)deia Latina,il30enne di. Esponente del clan Ascione-Papale ad, il giovane era ildi Raffaele Ascione, detto “‘O Luong”, fondatore del clan. L’uomo è statoieri sera daia Latina, dove risiedeva, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Cassazione per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

News_24it : Importante operazione anti camorra quella messa a segno ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Latina… - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: nel gennaio 2020 i quattro esponenti del clan Marigliano avevano accoltellato e bastonato un uom… - infoitinterno : Sul blitz il generale Failla: “Non furbetti del reddito di cittadinanza, ma condannati per camorra” - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: perquisizioni e sequestri per oltre un milione di euro nei confronti di 13 condannati per associ… -