Camorra | arrestato il capo clan Mario Ascione | era a Latina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella serata del 3 febbraio 2021 i carabinieri di Torre del Greco, con il supporto dei colleghi di, hanno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, il trentatreenne, figlio del defunto Raffaele, detto “Rafael o’ Luong”, fondatore dell’omonimo, e di Immacolata Adamo detta “Assunta” (gia’ condannata in via definitiva per 416 bis).sin da giovanissimo raccoglie le redini deldi Ercolano (NA) insieme al cognato, Giorgio Di Bartolomeo, e si allea con il“papale” partecipando alla quarta guerra dicontro il“birra-iacomino” che ...