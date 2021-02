Cammarano (M5S): “Frana in Costiera Amalfitana, ritardi su interventi di messa insicurezza già finanziati” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Frana verificatasi sulla statale 163, che da giorni ha letteralmente paralizzato la viabilità in Costiera Amalfitana, è purtroppo solo uno dei tanti eventi annunciati in una regione che è in ritardo di circa sei anni sui tempi di realizzazione delle opere di messa in sicurezza di un territorio a elevato rischio idrogeologico. Nel caso di Amalfi, parliamo di uno smottamento che solo un caso fortuito ha evitato che determinasse una tragedia, con il coinvolgimento di vite umane. Un evento annunciato, che sarebbe stato possibile evitare se solo fosse stata investiti i 12 milioni e mezzo destinati alla prevenzione e alla conseguente messa in sicurezza di ben 55 aree della Campania, ammesse a finanziamento sulla piattaforma Repertorio Nazionale degli interventi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Laverificatasi sulla statale 163, che da giorni ha letteralmente paralizzato la viabilità in, è purtroppo solo uno dei tanti eventi annunciati in una regione che è in ritardo di circa sei anni sui tempi di realizzazione delle opere diin sicurezza di un territorio a elevato rischio idrogeologico. Nel caso di Amalfi, parliamo di uno smottamento che solo un caso fortuito ha evitato che determinasse una tragedia, con il coinvolgimento di vite umane. Un evento annunciato, che sarebbe stato possibile evitare se solo fosse stata investiti i 12 milioni e mezzo destinati alla prevenzione e alla conseguentein sicurezza di ben 55 aree della Campania, ammesse a finanziamento sulla piattaforma Repertorio Nazionale degli...

