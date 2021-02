Caldo anomalo, previsti picchi estremi oltre 25°. Vediamo quanto durerà (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un promontorio anticiclonico sta abbracciando l’Italia, coadiuvato da masse d’aria calda di matrice subtropicale. Le temperature sono già in netto rialzo e saliranno ancora per il resto della settimana, con picco di questo Caldo fuori stagione atteso all’inizio del weekend. La colonnina di mercurio già da oggi, giovedì 4 febbraio, sta toccando valori fino a 20-22 gradi in alcune località dell’estremo Sud e delle Isole Maggiori, con qualche picco anche superiore. La vampata di Caldo, associata a correnti sciroccali, è però solo all’inizio ed è destinata ad un’intensificazione. Il clima Caldo sino al weekend soprattutto tra Sud ed IsoleQuesta parentesi dal sapore primaverile andrà infatti avanti ancora per qualche giorno, colpendo in maniera più marcata tra il Sud, la Sardegna e la Sicilia, tutte zone dove spirerà lo scirocco che ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un promontorio anticiclonico sta abbracciando l’Italia, coadiuvato da masse d’aria calda di matrice subtropicale. Le temperature sono già in netto rialzo e saliranno ancora per il resto della settimana, con picco di questofuori stagione atteso all’inizio del weekend. La colonnina di mercurio già da oggi, giovedì 4 febbraio, sta toccando valori fino a 20-22 gradi in alcune località dell’estremo Sud e delle Isole Maggiori, con qualche picco anche superiore. La vampata di, associata a correnti sciroccali, è però solo all’inizio ed è destinata ad un’intensificazione. Il climasino al weekend soprattutto tra Sud ed IsoleQuesta parentesi dal sapore primaverile andrà infatti avanti ancora per qualche giorno, colpendo in maniera più marcata tra il Sud, la Sardegna e la Sicilia, tutte zone dove spirerà lo scirocco che ...

