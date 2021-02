Calciomercato Pescara: tanti nuovi innesti, ma basterà per salvarsi? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Pescara è stato senza dubbio tra i protagonisti indiscussi della sessione di mercato appena conclusasi. I Delfini hanno messo a segno ben 20 operazioni, considerando sia le entrate sia le uscite. La situazione in classifica resta drammatica, con gli abruzzesi inchiodati all’ultimo posto a quota 16 punti. I colpi di Calciomercato del Pescara basteranno per evitare le sofferenze già patite nella scorsa annata e centrare la salvezza? Calciomercato Pescara, i colpi in entrata Il Pescara ha rinforzato la propria rosa con ben nove innesti. Il tecnico Roberto Breda potrà contare innanzitutto su due centrocampisti di esperienza come Daniele Dessena e Nicola Rigoni. Il primo è stato un colpo last minute acquistato a titolo definitivo dal Brescia, con opzione a favore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilè stato senza dubbio tra i protagonisti indiscussi della sessione di mercato appena conclusasi. I Delfini hanno messo a segno ben 20 operazioni, considerando sia le entrate sia le uscite. La situazione in classifica resta drammatica, con gli abruzzesi inchiodati all’ultimo posto a quota 16 punti. I colpi didelbasteranno per evitare le sofferenze già patite nella scorsa annata e centrare la salvezza?, i colpi in entrata Ilha rinforzato la propria rosa con ben nove. Il tecnico Roberto Breda potrà contare innanzitutto su due centrocampisti di esperienza come Daniele Dessena e Nicola Rigoni. Il primo è stato un colpo last minute acquistato a titolo definitivo dal Brescia, con opzione a favore ...

