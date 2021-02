Calciomercato Leicester, Rodgers punta Palhinha: il paragone con Kanté e l’elogio di Emile Heskey (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ultime indiscrezioni di Calciomercato arrivano dalla Premier League.Chelsea, Lampard senti Huth: “In Premier League ci vuole leadership, Havertz ha bisogno di una cosa”Il Leicester City, secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo portoghese 'A Bola', avrebbe messo nel mirino il giovane João Palhinha. Il centrocampista classe 1995, in forza allo Sporting Lisbona, ha attirato l'attenzione del tecnico delle Foxes, Brendan Rodgers. Il club di Aiyawatt Srivaddhanaprabha sta tornando a lottare con le due squadre di Manchester per la Premier League dopo diversi anni dall'impresa compiuta da Jamie Vardy e Riyad Mahrez, su tutti, alla corte di Claudio Ranieri. Pertanto, potrebbe essere utile continuare a rinforzarsi sul mercato.caption id="attachment 834365" align="alignnone" width="1024" Jamie Vardy of ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le ultime indiscrezioni diarrivano dalla Premier League.Chelsea, Lampard senti Huth: “In Premier League ci vuole leadership, Havertz ha bisogno di una cosa”IlCity, secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo portoghese 'A Bola', avrebbe messo nel mirino il giovane João. Il centrocampista classe 1995, in forza allo Sporting Lisbona, ha attirato l'attenzione del tecnico delle Foxes, Brendan. Il club di Aiyawatt Srivaddhanaprabha sta tornando a lottare con le due squadre di Manchester per la Premier League dopo diversi anni dall'impresa compiuta da Jamie Vardy e Riyad Mahrez, su tutti, alla corte di Claudio Ranieri. Pertanto, potrebbe essere utile continuare a rinforzarsi sul mercato.caption id="attachment 834365" align="alignnone" width="1024" Jamie Vardy of ...

