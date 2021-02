Calcio: Serie A, Orsato arbitra Juventus-Roma (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Daniele Orsato è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Roma, big match della 21esima giornata di Serie A, in programma sabato 6 febbraio alle ore 18 all'Allianz Stadium. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021), 4 feb. - (Adnkronos) - Danieleè l'arbitro designato per dirigere, big match della 21esima giornata diA, in programma sabato 6 febbraio alle ore 18 all'Allianz Stadium.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Chiellini: ' Ibrahimovic è il mio miglior nemico'

Il capitano della Juventus , Giorgio Chiellini , si è raccontato al mensile francese SO FOOT , svelando cosa lo esalta nel suo ruolo di difensore : "Mi fa molto piacere vincere un duello , ha ...

Arbitri: Orsato alla Juve, si rivede Fourneau

che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 7 febbraio. Fourneau torna a dirigere una gara di A (Atalanta - Torino), La ...

Calcio: l'Imperia vince 3-2 contro il Saluzzo, mister Lupo “Vittoria dedicata a chi sta combattendo contro il Covid” SanremoNews.it Serie A, le designazioni arbitrali della 21a giornata

Serie A, gli arbitri della 21a giornata "Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide ...

Calcio: Serie A, Orsato arbitra Juventus-Roma

Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Daniele Orsato è l'arbitro designato per dirigere Juventus-Roma, big match della 21esima giornata di Serie A, in ...

