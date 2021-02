(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Electronic Arts (EA) hato la sua licenza esclusiva con laper i suoi videogiochied, mantenendo entrambe le competizioni sulla piattaforma Fifa.ed Eahanno collaborato per la prima volta nel 2018, vincendo la lotta per la licenza su Konami e sul suo gioco Pro Evolution Soccer (PES). Un nuovo torneo di eè iniziato a marzo 2019 con una competizione a eliminazione diretta ed è culminato con una finale a Madrid a maggio, il giorno prima della finale di. Ea afferma che espanderà la franchigia FifaA con sei giochi per dispositivi mobili, "che vanno dalla simulazione autentica ...

TV7Benevento : Calcio: Ea Sports rinnova le esclusive di Champions ed Europa League con la Uefa... - sports_afric : OFFICIAL: Kwadwo Asamoah joins Italian Serie A side Cagliari Calcio - LALAZIOMIA : EA Sports FIFA, un laziale nella squadra della settimana | FOTO - pagomeno : ??OMERIL Ginocchiera Ortopedica, Tutore Ginocchio Legamenti Menisco Ginocchiera Sportiva, Uomo e Donna Ginocchiera… - SportNewsCentr1 : @EASPORTS ha annunciato il rinnovo della licenza UEFA per ulteriori 3 anni: grazie a ciò garantisce a EA Sports l'u… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sports

Fortune Italia

... quindi, dopo ild'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Se andiamo a vedere ... sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Eleven: potrà essere seguita previa ...Le dichiarazioni del post gara contro l'Audacia Cerignola del tecnico e del presidente dell'Us Fasano VIDEOINTERVISTA FASANO - Una vittoria che fa morale e classifica. Miglior obiettivo non si poteva ...Alle 18:00 la Juventus incontra la Roma all’Allianz Stadium, in quello che sarà il big match della ventunesima giornata di campionato. In vantaggio a 1.80 i padroni di casa, mentre i liguri dovranno a ...Amsterdam, 4 feb. (Adnkronos) - L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha confermato che Sebastien Haller non è nella lista dei convocati di Europa League, per "un errore amministrativo" che speravano an ...