Calci dell’altro mondo: dal team di N’Kono ai messicani del Cruz Azul, protagonisti mancati di un Mondiale per club nato troppo tardi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Mondiale per club è un’invenzione piuttosto recente. È nato nel 2005, dopo un edizione pilota disputata cinque anni prima, ed è stato pensato per essere una sorta di evoluzione della defunta Coppa Intercontinentale, allargata a tutte le confederazioni Calcistiche mondiali. Insomma, non più un tavolo riservato solamente a Europa e Sudamerica, ma aperto anche ad Africa, Asia, Nord-Centro America e Oceania, oltre ai campioni nazionali del Paese ospitante. Da quel momento solamente in quattro occasioni la finale non è stata una battaglia tra UEFA e CONMEBOL (2010, 2013, 2016, 2018). Ma cosa sarebbe potuto accadere se il Mondiale per club si fosse disputato con questo format sin da principio, e quindi in epoche nelle quali il rapace neoliberismo di oggi non aveva ancora avuto modo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilperè un’invenzione piuttosto recente. Ènel 2005, dopo un edizione pilota disputata cinque anni prima, ed è stato pensato per essere una sorta di evoluzione della defunta Coppa Intercontinentale, allargata a tutte le confederazionistiche mondiali. Insomma, non più un tavolo riservato solamente a Europa e Sudamerica, ma aperto anche ad Africa, Asia, Nord-Centro America e Oceania, oltre ai campioni nazionali del Paese ospitante. Da quel momento solamente in quattro occasioni la finale non è stata una battaglia tra UEFA e CONMEBOL (2010, 2013, 2016, 2018). Ma cosa sarebbe potuto accadere se ilpersi fosse disputato con questo format sin da principio, e quindi in epoche nelle quali il rapace neoliberismo di oggi non aveva ancora avuto modo di ...

