Bullismo e cyberbullismo: 6 giovani su 10 ne sono stati vittime nel 2020 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 61% dei giovani afferma di essere vittima di Bullismo o di cyberBullismo nel 2020, e il 68% di esserne stato testimone. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes ...

