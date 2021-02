Bufera su Spadafora dopo gaffe con il suo saluto | “Non conoscevo il mondo dello sport”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Non è passata inosservata quella che sembra essere a tutti gli effetti unadi, con il suopubblico alla carica di Ministro. Quanto annunciato di recente, via social, pare essere una sorta di ammissione che ha sollevato un autentico polverone: “Noninvece il“. Difficile dire se si sia trattata di una frase scritta con leggerezza, senza pensare agli effetti che avrebbe avuto nella percezione di coloro che vivono un momento estremamente difficile con la crisi per il Covid, oppure se ci sia altro dietro questa vicenda. Di sicuro,in questi mesi ha fatto molto parlare di sé, anche per alcune polemiche con importanti personaggi del ...

... 'Caro Ministro non c'era bisogno lo dicesse lo avevamo ampiamente compreso' e ancora: 'non conosceva lo sport ma la maggior parte degli altri non conosceva nemmeno il lavoro, 'Forse era in ...... rischia di scatenare una seconda. Rilassati e sereni, è possibile vedere l'attaccante della ...- Ronaldo, la polemica dopo il viaggio in PortogalloL'ormai ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, si è congedato con un lungo post su Facebook che ha sollevato un polverone sui social: "Caro Ministro non c'era bisogno lo dicesse lo avevamo ampia ...La gita a Courmayeur di CR7 e della compagna Georgina, in occasione del suo 27esimo compleanno, ha destato indignazione ed è scaturita una indagine da parte della locale stazione dei carabinieri ...