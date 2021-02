Brusco, il nuovo singolo è “Mi accendo” ft. Gemitaiz (Di giovedì 4 febbraio 2021) Colpo di scena per il cantante romano Brusco. Ha annunciato ufficialmente il suo prossimo singolo, in uscita il 12 Febbraio, “Mi accendo”. Il brano vedrà la straordinaria partecipazione di Gemitaiz, il celeberrimo rapper romano con una forte presenza sui social, raggiungendo così la grande fetta di ascoltatori giovanissimi, protagonisti della musica odierna. Brusco, “Mi accendo” anticipa il nuovo album Continua così il nuovo percorso di Brusco, icona del reggae italiano che con la sua “Isola di Plastica”, prodotta da The Eve e distribuita da Mitraglia Rec. x Sony Music Italy, ha raggiunto i cuori degli appassionati amanti della natura, partecipando inoltre attivamente alla campagna firme di stopglobalwarming.eu che ha conquistato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Colpo di scena per il cantante romano. Ha annunciato ufficialmente il suo prossimo, in uscita il 12 Febbraio, “Mi”. Il brano vedrà la straordinaria partecipazione di, il celeberrimo rapper romano con una forte presenza sui social, raggiungendo così la grande fetta di ascoltatori giovanissimi, protagonisti della musica odierna., “Mi” anticipa ilalbum Continua così ilpercorso di, icona del reggae italiano che con la sua “Isola di Plastica”, prodotta da The Eve e distribuita da Mitraglia Rec. x Sony Music Italy, ha raggiunto i cuori degli appassionati amanti della natura, partecipando inoltre attivamente alla campagna firme di stopglobalwarming.eu che ha conquistato ...

