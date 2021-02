Borse europee tirano il fiato dopo il rally

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principalidel Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità,aver messo le ali ieri sulla scia dell’incarico a formare un governo a Mario Draghi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.815,2 dollari l’oncia, in calo dell’1,00%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,59%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%. Tra i mercati del europei composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,25%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e performance modesta per Parigi, che mostra un ...

Avvio di seduta in leggero rialzo per le principali. Londra guadagna lo 0,25% a 6.523 punti, Parigi lo 0,1% a 5.568 punti, Francoforte lo 0,27% a 13.971 punti e Madrid lo 0,26% a 8.034 punti. e .