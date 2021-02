Borse | Europa e Wall Street positive Milano attende Draghi | scatto di Pirelli

italiarena : RT @sabrimaggioni: Oggi è stato tutto un tripudio x #Draghi: com’è bravo Draghi, quanto è carismatico Draghi, volano le borse, scende lo sp… - Dionisio_lysios : RT @sabrimaggioni: Oggi è stato tutto un tripudio x #Draghi: com’è bravo Draghi, quanto è carismatico Draghi, volano le borse, scende lo sp… - BrusatiLoriana : RT @sabrimaggioni: Oggi è stato tutto un tripudio x #Draghi: com’è bravo Draghi, quanto è carismatico Draghi, volano le borse, scende lo sp… - SorienteSara : RT @sabrimaggioni: Oggi è stato tutto un tripudio x #Draghi: com’è bravo Draghi, quanto è carismatico Draghi, volano le borse, scende lo sp… - Serpico779 : RT @sabrimaggioni: Oggi è stato tutto un tripudio x #Draghi: com’è bravo Draghi, quanto è carismatico Draghi, volano le borse, scende lo sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse Europa

Il Sole 24 ORE

Leinprocedono caute. Londra si appiattisce (+0,2%), Parigi sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,28%, Madrid dello 0,25% e Milano, dopo il rally della vigilia, riflette (+0,05%) e aspetta l'...Procedono caute leeuropee a meta' seduta. Continua il momento positivo per i mercati azionari anche se ... Mentre le campagne di vaccinazione contro il Covid - 19 inprocedono lentamente, c'...Poco ottimiste le principali Borse europee, mentre sono cauti i future Usa, soprattutto sul Down Jones, in una giornata in cui la Bce ha sottolineato i rischi economici derivanti dal perdurare della p ...(Teleborsa) - Il Prodotto Interno Lordo dovrebbe crescere del 4,3% nel 2021 e del 3,7% nel 2022. Lo prevede l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) nella nota congiunturale di febbraio. "Successivame ...