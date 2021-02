Bordoni | Mostre Mercato | difendiamo diritto a lavoro

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “ilal. A Roma sono bloccati tutti e 20 i principali mercatini dell’antiquariato di Roma mentre sono consentiti nel resto del territorio regionale. Ho portato il mio sostegno questa mattina in piazza per sostenere l’UNOE Lazio in cerca di dialogo e soluzioni per tutti i suoi associati, i lavoratori e le loro famiglie.” “Questi mercatini, oltre a sostenere l’artigianato locale, l’antiquariato, i prodotti del commercio da sempre rappresentano un momento di serenita’ ma anche di distrazione, cosa di cui con questa emergenza c’e’ molto bisogno, pur senza ovviamente far venire mai meno le necessarie misure per prevenire i contagi”. Cosi’ il consigliere della Lega, Davide, alla protesta in via dei Cerchi degli organizzatori che chiedono di riaprire i mercatini. “È importante che ...