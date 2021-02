Bonus affitto 2021: a chi spetta e come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 4 febbraio 2021) In tempi di pandemia di Coronavirus, sono sempre di più gli italiani che non riescono a sostenere le spese dell’affitto, specialmente chi ha perso il lavoro e fatica a trovarne uno nuovo, in un mercato del lavoro sempre più compromesso. Per questo la legge di Bilancio 2021 – approvata in via definitiva il 30 dicembre scorso al Senato – ha previsto un Bonus affitto, che consiste in un contributo da riconoscere al proprietario dell’immobile che decide di ridurre il canone di locazione al proprio inquilino. Cos’è il Bonus affitto Il contributo, a fondo perduto, è pari al 50 per cento della riduzione del canone e fino a un massimo di 1.200 euro in un anno. Viene erogato al proprietario che avrà accettato la richiesta, avanzata dall’inquilino, di riduzione ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) In tempi di pandemia di Coronavirus, sono sempre di più gli italiani che non riescono a sostenere le spese dell’, specialmente chi ha perso il lavoro e fatica a trovarne uno nuovo, in un mercato del lavoro sempre più compromesso. Per questo la legge di Bilancio– approvata in via definitiva il 30 dicembre scorso al Senato – ha previsto un, che consiste in un contributo da riconoscere al proprietario dell’immobile che decide di ridurre il canone di locazione al proprio inquilino. Cos’è ilIl contributo, a fondo perduto, è pari al 50 per cento della riduzione del canone e fino a un massimo di 1.200 euro in un anno. Viene erogato al proprietario che avrà accettato la richiesta, avanzata dall’inquilino, di riduzione ...

