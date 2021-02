Bomba fiscale | ITA | ASPI | le priorità dell’esecutivo Draghi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Consapevole che lo attende una sfida difficile, Marioha accettato “con riserva” l’incarico che gli è stato affidato dal Presidente Sergio Mattarella. Adesso prova a cercare una maggioranza per sostenere quel governo “di alto profilo” che il Capo dello Stato ha evocato nel suo discorso, chiamato a risolvere le gravi emergenze del Paese. Un esecutivo che, proprio per questo, dovrà contare su una robusta maggioranza. Se il sostegno di PD e Italia Viva è già stato messo nero su bianco, come anche il semaforo verde di Forza Italia, riflettori puntati su centrodestra e Movimento Cinque Stelle, che faranno da ago della bilancia. Alla fine, insomma, anche per Mariovarrà la stringente logica dei numeri che ha sbarrato la strada al Conte ter. Il Capo dello Stato è stato chiaro: o governo di “alto profilo” o voto. Tertium non datur. Se, alla fine, ...