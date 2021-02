Bologna, scelta l’area per il nuovo stadio temporaneo (Di giovedì 4 febbraio 2021) I lavori di ristrutturazione del Dall’Ara costringeranno il Bologna a giocare le gara casalinghe in un impianto temporaneo Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe definito l’area dove sorgerà lo stadio temporaneo in cui giocherà le gare casalinghe nel momento in cui inizieranno i lavori di ristrutturazione dello stadio Dall’Ara. Nello specifico, l’impianto sorgerà sorgerà nell’area Caab (Centro Agro Alimentare di Bologna)/Fico e avrà inizialmente 16.500 posti. Una volta conclusi i lavordi del Dall’Ara, la capienza verrà ridotta a 2.500 posti e resterà la casa del calcio femminile e del settore giovanile del Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) I lavori di ristrutturazione del Dall’Ara costringeranno ila giocare le gara casalinghe in un impiantoSecondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, ilavrebbe definitodove sorgerà loin cui giocherà le gare casalinghe nel momento in cui inizieranno i lavori di ristrutturazione delloDall’Ara. Nello specifico, l’impianto sorgerà sorgerà nelCaab (Centro Agro Alimentare di)/Fico e avrà inizialmente 16.500 posti. Una volta conclusi i lavordi del Dall’Ara, la capienza verrà ridotta a 2.500 posti e resterà la casa del calcio femminile e del settore giovanile del. Leggi su Calcionews24.com

