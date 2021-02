Bologna, ecco la zona per il nuovo stadio temporaneo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe scelto l’area dove sorgerà lo stadio temporaneo in cui giocherà le gare casalinghe nel momento in cui inizieranno i lavori di ristrutturazione dello stadio Dall’Ara. Nello specifico, l’impianto sorgerà nell’area Caab (Centro Agro Alimentare di Bologna)/Fico e dovrebbe ospitare 16.500 posti. Una volta conclusi i lavori del Dall’Ara, la capienza verrà ridotta a 2.500 posti e resterà la casa del calcio femminile e del settore giovanile del Bologna. Foto: Bologna Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, ilavrebbe scelto l’area dove sorgerà loin cui giocherà le gare casalinghe nel momento in cui inizieranno i lavori di ristrutturazione delloDall’Ara. Nello specifico, l’impianto sorgerà nell’area Caab (Centro Agro Alimentare di)/Fico e dovrebbe ospitare 16.500 posti. Una volta conclusi i lavori del Dall’Ara, la capienza verrà ridotta a 2.500 posti e resterà la casa del calcio femminile e del settore giovanile del. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

linetta53 : @petergomezblog Ecco la propaggine del giornale unico del virus,si voterà in Calabria ( sono cavie?),Roma, Bologna,… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup: Virtus Bologna, sei perfetta. Ecco come ha conquistato i quarti di finale - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup: Virtus Bologna, sei perfetta. Ecco come ha conquistato i quarti di finale - RassegnaZampa : #Basket #Eurocup: Virtus Bologna, sei perfetta. Ecco come ha conquistato i quarti di finale - infoitsport : -