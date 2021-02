Bilancio Ubi | utile di 435 milioni nel 2020 Miccichè | «Raggiunti risultati eccellenti»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) È stato reso noto in mattinata il risultato consolidato della gestione di Ubi Banca nel, anno particolare in cui a dominare è stato l’Opa di Intesa Sanpaolo e il processo di integrazione con il primo gruppo bancario italiano.

Ciò si è realizzato grazie alla solidità degli asset e delle competenze presenti inBanca che, al termine del processo in corso, saranno in grado di esprimere ancor meglio le proprie potenzialità,...Quanto ai numeri del, Vandelli ha sottolineato che l'istituto ha 'proposto la distribuzione di un dividendo di 4 centesimi, nel pieno rispetto delle prudenziali linee guida Bce e siamo ...(Teleborsa) - Il risultato economico per il 2020 di UBI Banca e delle sue controllate è stato influenzato dalla contabilizzazione, nei due ultimi trimestri dell'anno, di tutti gli oneri ...Profitti a 245 milioni, cedola da 4 cent. L’ad Vandelli: "Un anno difficile ma l’impegno ha dato ottimi risultati" ...