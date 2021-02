Biden congela il ritiro militare dalla Germania. Promessa (anti-Trump) mantenuta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stop al ritiro delle truppe americane dalla Germania voluto da Donald Trump. La presidenza di Joe Biden conferma di voler ristabilire toni concilianti tra le due sponde dell’Atlantico e la fiducia con gli alleati europei. E così, oggi, la Casa Bianca ha annunciato il congelamento dell’ordine di ritiro siglato a luglio da Trump, con cui si prevedeva il rientro di 11.900 militari dal territorio tedesco, circa un terzo rispetto a una presenza complessiva di circa 36mila unità. La mossa strizza l’occhio ad Angela Merkel ma anche alla Nato, presa spesso alla sprovvista dalle mosse del tycoon negli ultimi quattro anni. UN PIANO PER LA DIFESA USA Lo stop al ritiro è stato annunciato dal consigliere per la ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stop aldelle truppe americanevoluto da Donald. La presidenza di Joeconferma di voler ristabilire toni concilitra le due sponde dell’Atlco e la fiducia con gli alleati europei. E così, oggi, la Casa Bianca ha annunciato ilmento dell’ordine disiglato a luglio da, con cui si prevedeva il rientro di 11.900 militari dal territorio tedesco, circa un terzo rispetto a una presenza complessiva di circa 36mila unità. La mossa strizza l’occhio ad Angela Merkel ma anche alla Nato, presa spesso alla sprovvista dalle mosse del tycoon negli ultimi quattro anni. UN PIANO PER LA DIFESA USA Lo stop alè stato annunciato dal consigliere per la ...

eastwestEU : #JCPOA Come preannunciato in campagna elettorale, Biden avvia il percorso di recupero dell’accordo nucleare con l’I… - truevis32449671 : @Nozucchero @Barbaramenteme il punto e cuore e’ politico e delle scarse capacita’ del renzi: Mentre Biden congela l… - rosaria__greco : RT @kkvignarca: L'Amministrazione Biden congela vendita #F35 a Emirati e di #bombe ad Arabia Saudita. Ma per alcuni di 'area pacifista' (a… - natalinatweet : RT @francofontana43: Dopo che la Cia ha attribuito a Bin Salman l’ordine di assassinare il giornalista Khashoggi, Biden congela la vendita… - Clauluss : RT @francofontana43: Dopo che la Cia ha attribuito a Bin Salman l’ordine di assassinare il giornalista Khashoggi, Biden congela la vendita… -