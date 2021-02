Berlusconi dice sì. Salvini sbaglia il tiro: «O noi o i 5S» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Conferenza stampa congiunta Salvini-Giorgetti, al termine della segreteria politica della Lega. L’annuncio sembra preludere al semaforo verde per Draghi, mossa strategica non solo opportuna ma necessaria per bloccare il tentativo in corso di trasformare «il governo di tutti» in un governo a maggioranza Ursula. La posta in gioco, nel primo giorno di consultazioni, è questa: chi imprimerà il proprio marchio sul governo di super Mario. Luigi Di Maio e Beppe Grillo si sono mossi per tempo. Giuseppe Conte ha fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Conferenza stampa congiunta-Giorgetti, al termine della segreteria politica della Lega. L’annuncio sembra preludere al semaforo verde per Draghi, mossa strategica non solo opportuna ma necessaria per bloccare il tentativo in corso di trasformare «il governo di tutti» in un governo a maggioranza Ursula. La posta in gioco, nel primo giorno di consultazioni, è questa: chi imprimerà il proprio marchio sul governo di super Mario. Luigi Di Maio e Beppe Grillo si sono mossi per tempo. Giuseppe Conte ha fatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

beppesevergnini : Tace Berlusconi, che dice di essergli amico; tace Salvini, che lo vede come un modello; tacciono, timorosi, Conte e… - PDeFra1951 : @15_Rigma @renatobrunetta @Corriere @forza_italia @GruppoFICamera @berlusconi @dipartimenti @FI_economia @FI_Veneto… - Nico01042014 : Hai sentito qualcuno che conta nel M5S dire che accetta berlusconi? Io no. Quindi chi vi dice ste fregnacce? - RestaRoberto : Il cento destra é sempre unito. Berlusconi dice sì a Draghi, Meloni dice no, Salvini si é perso nella strada maestra - fraseero : RT @arcobalengo: Ma Berlusconi non dice niente? Mica per altro: Cavaliere contro Draghi sarebbe una sfida epica -