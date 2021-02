Berlusconi apre | il gesto enorme di Forza Italia | si a Draghi

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildiè arrivata oggi, Silvio Berlusoniall’ingresso dei forzisti nello scacchiere di MarioSe doveva essere una manovra di coalizione quella del centrodestra, sarebbe servito avvisare. L’ex presidente del consiglio ha sciolto le riserve, esarà in campo con Mario. Ancorprima delle consultazioni, gli azzurri hanno deciso di prendersi un posto in prima fila. Obiettivo ovviamente è quello di anticipare il Pd, e di essere assieme adViva, Azione e Più Europa i partiti più vicini alla linea politica del futuro leader. Si va insomma verso la maggioranza di governo denominata Ursula, tanto invocata in questi ...