Bergamo | persi 1 134 abitanti Preoccupa il calo della natalità

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In città per la prima volta allarma ildei neonati.in un anno 1.134. Effetto Covid: nel 2020, 630 morti sopra la media, solo a marzo +442%. Dai 122.094 residenti di fine 2019 si è scesi a 120.960.

«Per te papà, perché su quei camion c'eri pure tu». Oggi Vincenzo Locati avrebbe compiuto 79 anni. Ha vissuto a Seriate «in grazia e serenità ma soprattutto in onestà». Lo scrive la figlia Consuelo ...allarme per i posti di lavoronel settore del terziario: rispetto al primo semestre del 2019, circa 100 mila persone in Lombardia, di cui oltre 7 mila solo in provincia di, si trovano disoccupate. «Una crisi davvero ...Ora tutti i discorsi sono aperti, questo 0-0 è l’ennesimo brodino di una squadra malata Stasera forse il non perdere era il mandato di Gattuso alla sua squadra. Il solo Lozano che quando parte ti dà q ...Time-out di Squarcina, ma Biella è nuovamente sotto di 10, Laganà segna altri due liberi ma è Parvis a perdere due palloni sanguinosi per i suoi, e sul secondo Carroll fa 2+1. Bergamo fa logicamente ...