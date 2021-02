Beppe Vessicchio su Sanremo 2021: “Il Festival, un ristoro per il Paese dopo il Covid” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le parole di Beppe Vessicchio su Sanremo 2021 all’AGI, in una recente intervista, per sottolineare l’importanza di tenere fede all’impegno del Festival, seppur con qualche rinuncia. Il Festival di Sanremo 2021 è fondamentale per gli artisti, fermi ormai da un anno. Vessicchio parla dell’importanza di dare una chance ai giovani e del valore del Festival come “ristoro” per il settore. “I big possono rimandare la propria riconferma, ma non si può negare questa chance ai debuttanti. Anche a teatro vuoto, la kermesse sarà un ristoro per il Paese nell’anno triste della pandemia. Sarebbe peggio il silenzio”, sono le parole di Beppe ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le parole disuall’AGI, in una recente intervista, per sottolineare l’importanza di tenere fede all’impegno del, seppur con qualche rinuncia. Ildiè fondamentale per gli artisti, fermi ormai da un anno.parla dell’importanza di dare una chance ai giovani e del valore delcome “” per il settore. “I big possono rimandare la propria riconferma, ma non si può negare questa chance ai debuttanti. Anche a teatro vuoto, la kermesse sarà unper ilnell’anno triste della pandemia. Sarebbe peggio il silenzio”, sono le parole di...

Dopo che una valanga di polemiche ha investito Sanremo 2021 in merito alla questione 'pubblico', Beppe Vessicchio ha spiegato perché secondo lui sarebbe importante che Sanremo si faccia anche in piena pandemia.

Il maestro Beppe Vessicchio parla di Sanremo 2021 e della sua difficile organizzazione: il commento del celebre direttore d'orchestra. Il Festival di Sanremo 2021 deve essere fatto, è giusto così.

Festival di Sanremo 2021 senza pubblico, Maurizio Costanzo: "Spettacolo dimezzato". È notizia di questi giorni che il Festival di Sanremo 2021 si farà e non avrà il pubblico in sala. Amadeus condurrà

"Dico no a questo Festival perché per me è un'offesa", commenta Paolo dalla Spezia. "E' uno spreco di soldi che non serve in questo momento, Amadeus mica viene per niente a fare uno spettacolo in un t

Dopo che una valanga di polemiche ha investito Sanremo 2021 in merito alla questione 'pubblico',ha spiegato perché secondo lui sarebbe importante che Sanremo si faccia anche in piena pandemia. Sanremo 2021: l'opinione diIl celebre direttore d'orchestra...Il maestroparla di Sanremo 2021 e della sua difficile organizzazione: il commento del celebre direttore d'orchestra. Il Festival di Sanremo 2021 deve essere fatto, è giusto così. Parole e ...Festival di Sanremo 2021 senza pubblico, Maurizio Costanzo: “Spettacolo dimezzato”. È notizia di questi giorni che il Festival di Sanremo 2021 si farà e non avrà il pubblico in sala. Amadeus condurrà ..."Dico no a questo Festival perché per me è un'offesa", commenta Paolo dalla Spezia. "E' uno spreco di soldi che non serve in questo momento, Amadeus mica viene per niente a fare uno spettacolo in un t ...