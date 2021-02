Benzina, diesel e Gpl: giro di rialzi per i carburanti (Di giovedì 4 febbraio 2021) La corsa al barile ha provocato un rincaro per i prezzi consigliati alla pompa: ecco i listini aggiornati della Staffetta Quotidiana Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) La corsa al barile ha provocato un rincaro per i prezzi consigliati alla pompa: ecco i listini aggiornati della Staffetta Quotidiana

Notiziedi_it : Benzina, diesel e Gpl: giro di rialzi per i carburanti - Today_it : Benzina, diesel e Gpl: giro di rialzi per i carburanti - GennaroSenatore : @damiano755 Se andiamo su strutture più complicate, una raffineria ad esempio può coprire il c.d. crack spread sull… - gabriele_s3 : RT @ANIASA_: L'impatto sul parco auto aziendali della recente normativa sul fringe benefit fotografato dalla survey di #OsservatorioTopThou… - dinoadduci : Mercato auto Europa - Nel 2020 giù benzina e diesel, elettriche e ibride in forte crescita -