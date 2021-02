Benfica-Vitoria Guimaraes (venerdì, ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche Jorge Jesus, il tecnico della squadra di casa, è stato colpito dalla malattia ma ora è a casa e sta meglio. Ovviamente non sarà in panchina, ecco il comunicato. Per fortuna però il gruppo dei calciatori ne è praticamente fuori. La sconfitta nel derby contro lo Sporting ha allontanato il club di Lisbona dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche Jorge Jesus, il tecnico della squadra di casa, è stato colpito dalla malattia ma ora è a casa e sta meglio. Ovviamente non sarà in panchina, ecco il comunicato. Per fortuna però il gruppo dei calciatori ne è praticamente fuori. La sconfitta nel derby contro lo Sporting ha allontanato il club di Lisbona dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Benfica-Vitoria Guimaraes (venerdì, ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, - footyCarolina : RT @SLBenficaUSA: #LigaPortugal ???? #LigaNOS #Benfica vs Vitoria SC - felix_szn : RT @SLBenficaUSA: #LigaPortugal ???? #LigaNOS #Benfica vs Vitoria SC - SLBenficaUSA : #LigaPortugal ???? #LigaNOS #Benfica vs Vitoria SC - infobetting : Benfica-Vitoria Guimaraes (venerdì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici -