Belen si lascia andare alle voglie | cucina e dà la ricetta del dolce Foto

(Di giovedì 4 febbraio 2021)è incinta o forse no ma non si fa mancare le, soprattutto di). Attenta però sempre alla dieta è lei a preparare in casa ilgoloso ma con poche calorie. Una cena leggera, preparata con cura e poi tutta la pazienza per i brownies, la torta al cioccolato che poi va tagliata a quadrotti maRodriguez suggerisce unadavvero originale. Di sera il coprifuocotutti a casa ma forse la showgirl resterebbe ugualmente nel suo appartamento con Antonino da coccolare e il piccolo Santiago che ogni mattina deve alzarsi presto pera scuola. Una cena a base di verdure e pesce, cavolini, carciofi e piselli, poi frulla tutto e ottiene una crema verde, di certo buonissima. I filetti i fi pesce con i ...

...o una qualunque altra bellezza di casa nostra e non potendo essere loro stesse ledella ... Folklore per la rete e per le reti televisive che ci giocano su, folklore che peròtraccia ...incinta: scoppia la polemica per una foto su Instagram in cui siintendere che la modella abbia bevuto alcol nonostante la maternità Da diverse settimane impazza il gossip sulla possibile ...Belen e Antonino sono entusiasti e assaporano ogni istante di questa nuova vita insieme, da coppia, in attesa che la gravidanza della bella venga finalmente ufficializzata Con gli altri ospiti canta e ...Belen Rodriguez si sta godendo la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese e la sua presunta gravidanza. Tuttavia, secondo i follower, pare che la La showgirl argentina avrebbe mandato delle freccia ...