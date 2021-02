Beautiful | anticipazioni americane | Vinny potrebbe manipolare il test di paternità per aiutare Thomas

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ledirivelano che in Casa Forrester-Spencer si respira un'aria molto tesa e pungente. In attesa dei risultati deldi, Hope avrà molto da pensare sul suo matrimonio con Liam. Quest'ultimo, invece, supplicherà la moglie di perdonarlo e di farlo tornare a casa sua. Nel frattempo,si mostrerà molto interessato a ciò che sta succedendo al triangolo amoroso Liam-Steffy-Finn. Per conoscere i motivi della sua presenza nella longeva soap oltreoceano, leggete le trame delle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni in America.: Hope morsa da mille dubbi Ildiporterà aria di maretta in Casa Forrester. ...