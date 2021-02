Beautiful anticipazioni 8 febbraio 2021 | Hope vuole confessare tutto

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Mai come orasi sente in colpa nei confronti di Thomas, in quanto nella puntata didi lunedì 8, la Logan parlerà di quello che è accaduto tra lei e il Forrester con sua madre. Dice infatti a Brooke di non avere le forze per restare in silenzio e che la cosa giusta da fare è quella di raccontare la verità a Ridge e al resto della famiglia. Brooke però cerca di calmarla e di farla riflettere sulle conseguenze a cui andrebbe incontro raccontando il fatto. Quale sarà la decisione che prenderà la giovane stilista? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Ridge ignora la morte di Thomas? Il Forrester è coinvolto da una diatriba familiare e non immagina la sorte toccata a suo ...