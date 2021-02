Beautiful | anticipazioni 7-13 febbraio | Hope confessa l’omicidio di Thomas?

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Inla vicenda legata alla scomparsa dici terrà ancora con il fiato sospeso. Nel corso degli episodi in onda su Canale 5 dal 7 al 13, vedremo chesarà in preda ai sensi di colpa, convinta di aver ucciso. La ragazza vorràre quanto accaduto a Ridge e alla polizia, ma verrà fermata da Brooke.7-13divorata dai sensi di colpa Insarà sempre più divorata dai sensi di colpa e crederà di aver uccisospingendolo in una vasca piena di acido fluoridrico. La giovane si confronterà con Brooke, l’unica a conoscenza di quanto accaduto. Alla Forrester intanto, Ridge ...

puntatadi venerdì 5 febbraio 2021 : In procinto di lasciare il suo lavoro alla Forrester Creations, Liam (Scott Clifton) informa Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline ...: Brooke rassicura Hope "risolveremo tutto!" Hope è convinta che Thomas sia stato inghiottito dalla vasca e il suo corpo sciolto dall'acido, la ragazza è certa della tragica ...Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che in Casa Forrester-Spencer si respira un’aria molto tesa e pungente. In attesa dei risultati del test di paternità, Hope avrà molto da pensare sul s ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 5 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Ridge, preoccupato e arrabbiato per la forma dei dei documenti di adozione, ...