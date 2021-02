BEAUTIFUL | anticipazioni 5 febbraio | HOPE vuole dire la verità a tutti!

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 4 febbraio 2021)puntatadi venerdì 52021: In procinto di lasciare il suo lavoro alla Forrester Creations, Liam (Scott Clifton) informa Ridge (Thorsten Kaye) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del fatto che Thomas (Matthew Atkinson) abbia firmato per dare a(Annika Noelle) la custodia congiunta di Douglas (Henry Joseph Samiri). Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di calmare, sostenendo che Thomas abbia determinato la propria fine a causa della sua ossessione per lei., nonostante le rassicurazioni di sua madre, sente di dover confessare tutto a Ridge, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Douglas, anche se questo potrebbe portarla in prigione., Brooke, Ridge di(foto CBS – JPI ...