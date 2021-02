Bce | “Fondi del Recovery da destinare a nuovi investimenti e riforme strutturali Ancora seri rischi da Covid | avanti con stimolo monetario”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una fine di 2020 nuovamente in territorio negativo, di fronte alla quale gli “aggiuntivi” del piano Next Generation Ue “svolgeranno un ruolo di primo piano nel sostenere la ripresa” quando sarà terminata la pandemia. La Banca Centrale Europea torna a sottolineare l’importanza delPlan per i Paesi beneficiari, proprio mentre in Italia la crisi di governo innescata da Italia Viva ha creato un clima d’incertezza, come sottolineato dal Quirinale, sul rispetto dei tempi per la stesura del piano definitivo e il confronto con la Commissione Europea. “La maggior parte degli interventi” finanziati, scrive la Bce nel suo bollettino, “dovrebbe essere destinata aglie allevolte a favorire la crescita”. È quindi “importante garantire l’addizionalità di tali ...

Draghi rassicura, e offre garanzie sull'uso dei'. 'Un ministero pesante a Conte? 'No - ... Quello che ha fatto allaè stata raffinatissima politica. Per Monti il debito è sempre un male, ...Draghi rassicura, e offre garanzie sull'uso dei". L'ha visto in tv al Quirinale? "Sì, e si ... Quello che ha fatto allaè stata raffinatissima politica". Dopo Monti non abbiamo avuto Di Maio e ...(Teleborsa) - La pandemia continua a porre "seri rischi" per la salute pubblica e per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo. Il nuovo aumento dei contagi da coronavirus e le rigide mis ...Lo scrive la Bce nel suo bollettino, spiegando che "tale strumento produrrebbe un'espansione di bilancio incentrata sul debito pari, in media, a circa l'1 per cento del Pil nell'area dell'euro, nel ...