Basket Serie A | Varese piega Brindisi e riaccende la corsa salvezza

Masnago, 4 febbraio 2021 " L' Openjobmetis Varese rialza la testa e nel recupero della quindicesima giornata del campionato di Serie A di basket piazza un importante colpo nella corsa salvezza piegando 76 - 74 l' Happy Casa Brindisi , al secondo impegno nel giro di pochi giorni dopo quello vincente con Reggio Emilia . La ...

Varese batte Brindisi 76 - 74

Varese sorprende Brindisi aggiudicandosi 76 - 74 il recupero della 15ª giornata di Serie A di basket. Inutili per i pugliesi i 21 punti di Perkins, miglior realizzatore della partita. Dalla parte opposta bene Douglas, autore di 17 punti. I lombardi restano all'ultimo posto, ma ...

Nel finale al fotofinish, l’errore al tiro di Thompson dà la certezza del successo a Varese. Galleria: Basket: Nba; tutto facile per Lakers, Bucks tallonano Sixers (Ansa) Openjobmetis Varese – Happy ...

I lombardi si sono imposti per 76-74 nel recupero del 15° turno accorciando il divario in classifica con Cantù ...

